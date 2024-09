Pietrapazza in festa per la patrona

Oggi si celebra a Pietrapazza, piccolo borgo disabitato nell’alta Val di Bidente di Bagno di Romagna, la festa della Patrona, Santa Eufemia. Oltre all’incontro dei fedeli per assistere alle funzioni religiose, la giornata rappresenta anche una bella e coinvolgente ricorrenza per il ritorno, per un dì di festa, in quella sperduta, spopolata, località di montagna e di campagna, da parte degli ex abitanti. Un fugace, ma sentito e seguìto ritorno per quel giorno di festa da parte di tanti cittadini, che hanno lasciato le remote contrade negli anni ‘60/’70, spinti e vinti allo spostamento residenziale in specie verso i paesi della collina forlivese-cesenate e le città della pianura (in particolare Forlì, Cesena, Ravenna). Durante la giornata, molta gente si fermerà nel piazzale davanti alla chiesa di Pietrapazza, per un piacevole incontro di amicizia, fraternità, conviviale. Per questa ricorrenza, è in calendario da qualche anno, promossa da "I Trekkabbestia" di San Piero in Bagno, anche una escursione a piedi, denominata "Alla festa di Pietrapazza per vie traverse", che si snoderà lungo sentieri e mulattiere, dalle 9 alle 17.

Una camminata per porgere, altresì, i propri omaggi a Santa Eufemia di Pietrapazza, nel giorno della sua festa. Una escursione breve (9 chilometri) ma insolita, che porterà a scoprire anche alcuni degli anfratti più nascosti di quella antica parrocchia e del suo popolo.

Gilberto Mosconi