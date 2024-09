Pino caduto sul lungomare. Sicurezza e danni ai negozi

Il centro di Cesenatico ha vissuto una domenica decisamente particolare, a causa di quanto accaduto sul lungomare quando un grosso pino è crollato su due negozi. Dal mattino sino a sera, ciò che resta dell’imponente albero alto più di 15 metri, è stato oggetto di grande attrazione. Del resto è stata una giornata soleggiata ma fresca, pertanto i turisti e le persone che amano trascorrere a Cesenatico il tempo libero, si sono ritrovate in maggior parte proprio sul lungomare. E’ accaduto così che fra le pedane dei locali vicini che servivano caffè e aperitivi e le luci delle vetrine dei negozi, in molti si sono fermati a vedere cosa stava accadendo, sotto lo sguardo vigile della Polizia locale. Tutti col naso all’insù e i telefonini, per catturare le immagini della fine del gigante, fra i rumori delle motoseghe delle squadre dei Vigili del fuoco, impegnate tutto il giorno a mettere in sicurezza l’area e ad eliminare i grossi rami della chioma del pino, al fine di alleggerire il carico sull’edificio al piano terra dove ci sono il negozio di accessori per telefoni cellulari Mela Compro e il negozio Outlet dell’occhiale, mentre sul retro c’è un condominio dove si è appoggiata la parte superiore della chioma. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i danni si registrano sui due negozi e al condominio retrostante. Nei negozi si dovrà intervenire sulla copertura, i canali di gronda e gli intonaci esterni, mentre sul condominio ci saranno da fare lavori sulla facciata.

La buona notizia è che entrambi gli edifici non sembra abbiano riportato danni strutturali. Fabio Ceccarelli, responsabile del verde per la società municipalizzata Cesenatico Servizi, fa alcune precisazioni riguardo i controlli degli alberi: "Eseguiamo dei monitoraggi continui e l’albero crollato è fra quelli oggetto di maggiori attenzioni per le sue dimensioni. Inoltre disponiamo di una tecnologia molto avanzata per verificare la stabilità delle piante. Siamo riusciti a reperire una gru con cestello estensibile fino a 30 metri e una grossa gru che porta sino a 120 tonnellate, con le quali riusciremo a rimuovere il tronco".

Giacomo Mascellani