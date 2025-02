Ponte Vecchio . Chiuso e poi riaperto

È stata riaperta al traffico nel tardo pomeriggio di ieri la corsia nord del Ponte Vecchio, quella che congiunge la rotonda del Ponte Vecchio con via Luigi Carlo Farini (via Emilia vecchia). Era stata chiusa per tre giorni senza alcun preavviso lunedì mattina causando un notevole ingorgo di traffico, anche perché per avvisare della chiusura erano stati attaccati agli alberi o alle transenne solo alcuni cartelli scritto a mano.

I cartelli avvisavano che una corsia del Ponte Vecchio sarebbe stata chiusa per lavori a partire dal 3 febbraio, ma non indicavano percorsi alternativi e neppure veniva data informazione su fino a quando si sarebbe protratta la chiusura. Per tre giorni, dunque, ci sono stati forti disagi alla circolazione dei veicoli che sono stati avvertiti soprattutto nelle ore di punta, con lunghe code in via IV Novembre, in via Cesare Battisti e nelle strade traverse.

Ieri i disagi sono stati più accentuati per la concomitanza col mercato ambulante del mercoledì. I lavori, che vengono eseguiti per conto di Hera, sono relativi al ripristino della rete idrica di via Luigi Carlo Farini: riguardano specificatamente un tratto di tubature dell’acqua lungo circa un chilometro e mezzo con oltre duecento utenze private allacciate. Sono iniziati da tempo e proseguiranno nelle prossime settimane, con i cantieri aperti solo per brevi tratti nei quali viene istituito un senso unico alternato; per limitare i disagi agli automobilisti.

Se la chiusura si fosse protratta anche nella giornata di oggi ci sarebbe stato il caos più completo: dalle 13 alle 18, infatti sarà chiusa la via del Tunnel per lavori di manutenzione programmata della volta del Tunnel sotto il colle Garampo, un passaggio obbligato della viabilità della parte Sud di Cesena. Nella zona sarà anche prevista la presenza di pattuglie della polizia locale per snellire il traffico.