"Porta a porta e disagi: il Comune non risponde"

Il 18 dicembre scorso il Carlino pubblicava una mia lettera, con la quale descrivevo le difficoltà per anziani e disabili abitanti nel centro storico (tra i quali io), abrogando la raccolta porta a porta, di portare l’immondizia nei punti raccolta. La giornalista del Resto del Carlino Elide Giordani parlava con l’assessore Bertani, che indicava il tecnico comunale Nicola Baroncini per una soluzione. Veniva rassicurata che una soluzione ci sarebbe stata e mi chiedeva di tenerla aggiornata.

Ebbene, dopo un colloquio telefonico col tecnico, questi mi invitava a scrivergli in merito. Proponevo in fondo una deroga per inabili e anziani per la raccolta o, quanto meno, l’esonero totale o parziale della tariffa che noi, del centro storico versiamo all’Hera per un servizio che non ci fornisce.

Ho scritto due lettere: debbo dire alla gentile giornalista di stare tranquilla. Non ho nessun aggiornamento da comunicargli. Siamo stati presi in giro.

Ora, a parte la mancanza di buona educazione nel non rispondere, io sono un cittadino e pretendo una risposta, motivata in caso sia negativa, da inviare anche al Resto del Carlino.

Felice Milella