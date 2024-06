Premio Circolo Aurora Forlì a Danubio Tav

Sarà anche vero che all’Ippodromo del Savio è di scena il trotto estivo, ma martedì sera le condizioni meteo cesenati facevano pensare più all’autunno inoltrato. L’abbassamento delle temperature non ha però tolto nulla allo spettacolo in pista, col programma di corse che è ruotato intorno alla prima Tris Quarté e Quinté nazionale della stagione romagnola, abbinata al Premio ‘Circolo Aurora Forlì’. Al via della corsa, la quarta della serata, c’erano 15 partecipanti impegnati sulla distanza del doppio chilometro, divisi in due nastri. Dopo una giravolta veloce, Volton Jet è stato pressato prima da Amely Pan e successivamente da Danubio Tav, che ha messo la freccia e concretizzato il sorpasso decisivo supportato dalla guida di Antonio Di Nardo, andando così a vincere in 1.14.3. Zarbon ha approfittato della situazione per prendersi il secondo posto, relegando Volton Jet sul terzo gradino del podio. Quarta una ‘tonica’ Amely Pan, che ha chiuso davanti a Today Winner Font. Quote popolari per la Tris, poco oltre i 93 euro. La scommessa quartè ha invece fruttato 397 euro, mentre non è stato registrato nessun vincitore per la quintè. Riguardo al resto del programma della serata di martedì, la prima corsa del convegno ha visto il successo di Forever Cash Lp e Roberto Vecchione, secondi sul traguardo ma ‘promossi’ in seguito alla squalifica di Felce Florida che aveva condotto sin dal via. Media di 1.16.4 per la prima affermazione in carriera di Forever Cash Lp alle cui spalle si sono piazzate Fanny Wise L e Franka D’Aghi. Alla seconda corsa, a Velorama Gaps non è bastato un tentativo di fuga, visto che la cavalla è stata battuta a fil di palo da Amos Rab, ben assecondato da Sandro Miraglia. Terzo Ultras Grif. Alla terza, delusione per Fulmine Degli Dei, finito fuori dai giochi per un errore quando era comunque preda del rientrante Festival, allievo di Antonio Di Nardo vincitore in 1.15.6 davanti a Farah Trio e Firecracker Tc. Spettacolo e parziali mozzafiato alla quinta corsa, un miglio vissuto sulla sfida tra Emergenza Par partita al comando (ma che ha poi chiuso terza) ed Estarcheeba impegnata in un pressing estenuante premiato con il successo in 1.14.2 ottenuto con Roberto Vecchione in sediolo. Eritrea, vittima di un grave errore in partenza, ha invece visto premiata la sua caparbietà con un insperato secondo posto. Alla sesta, imprevisto calo per la favorita Daytona Cash, indisturbata battistrada sin dalle prime battute, ma finita preda di Cook Wise As, che in 1.14.5 ha ottenuto la settima vittoria in altrettante uscite guidato da Francesco Tufano in sostituzione di Giuseppe De Filippish. La serata si è conclusa coi riflettori su Etruria e Roberto Ruvolo, sfortunato fino a quel momento, ma poi ampiamente ripagato dalla corsa vittoriosa della sua giumenta a segno alla media di 1.15.6 davanti a Empathie Joyeuse e su Eli Vl.