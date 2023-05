Premio letterario al cesenate Antonioli

Nuovo riconoscimento per la cultura cesenate. L’archeologo, storico e scrittore Andrea Antonioli, presidente del centro studi Olim Flaminia, ha infatti ottenuto il primo posto assoluto al prestigioso concorso letterario internazionale dedicato a ’Cristina Campo’, celebre scrittrice e poetessa bolognese del Novecento.

Al concorso hanno partecipato circa 700 autori e numerose case editrici da ogni parte d’Italia, valutati da una giuria d’eccezione, presieduta dalla presidente Angioletta Masiero, scrittrice, poetessa e giornalista, e premiati nella cornice del cinquecentesco Seminario vescovile di Rovigo.

Antonioli è stato premiato per il suo romanzo ’Prognosticon Machiavelli’, un thriller e noir con risvolti trascendentali, legati a contesti storici del passato e del Rinascimento, con un’ambientazione suggestiva tra Toscana e Romagna. Il protagonista, Jason Grafton, dopo aver studiato per alcuni anni uno straordinario Oroscopo manoscritto confezionato agli inizi del Cinquecento da un anonimo astrologo per Niccolò Machiavelli, giunge a Firenze per presentare il prezioso documento a un importante Congresso internazionale. Tuttavia gli capita uno spiacevole inconveniente che metterà a repentaglio la sua missione: da quel momento avrà così inizio l’incredibile avventura nel mondo del ’Prognosticon Machiavelli’, in un’atmosfera permeata e ritmata dalla suggestione e dal mistero che porterà Jason in castelli, musei e biblioteche tra Firenze e una Romagna onirica e misteriosa, a confrontarsi e scontrarsi con personaggi sorprendenti e inquietanti, donne intriganti e a scoprire simboli e oggetti che lo condurranno in una dimensione arcana e inimmaginabile.