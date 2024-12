Presentato il progetto del nuovo Ponte del Gatto a Cesenatico: un'opera di viabilità e bellezza

Il progetto del nuovo Ponte del Gatto è stato presentato giovedì sera all’assemblea del quartiere Centro Boschetto che si è svolta al Museo della Marineria. Il disegno è stato realizzato dallo studio Binini Partners di Reggio-Emilia, lo stesso che a Cesenatico in passato aveva già realizzato i progetti delle porte vinciane, piazza Spose dei Marinai e la passeggiata del porto canale.

L’elaborato, costato 70mila euro, consentirà di aprire la conferenza dei servizi al termine della quale sarà redatto il progetto esecutivo da pubblicare in gara d’appalto. Per la realizzazione del nuovo ponte l’amministrazione comunale ha stanziato 2 milioni e 100mila euro.

Entrando nello specifico, la soluzione scelta è stata quella di creare due sbalzi pedonali asimmetrici, con la balconata sul porto e la suddivisione stradale verso monte che prevede una pista ciclabile a doppio senso. In questo modo la struttura sarà solida ma allo stesso tempo snella e di pregio, anche dal punto di vista estetico. L’esigenza è quella di alzare le quote di appoggio per portarle completamente fuori dall’escursione di alta marea del canale, comprendendo una quinta scenografica di chiusura del porto.

La proposta prevede una leggera pendenza che riprende la forma del vecchio ponte in pietra con gli archi sottostanti. Il ponte sarà realizzato con un’unica campata in modo da garantire la più ampia luce possibile dal punto di vista idraulico. La struttura portante ha tre travi che emergono in altezza al di sopra del piano, in modo da mantenere la struttura al di sopra dei massimi livelli idrometrici del canale.

Il nuovo ponte consentirà di razionalizzare i numerosi impianti di fogne, acquedotti, gasdotto, linee elettriche, reti telefoniche e fibra, che attualmente risultano appesi all’impalcato in modo semi-precario, con impatto visivo estremamente negativo. La nuova costruzione prevede, inoltre, nella struttura a sbalzo che sorregge i pedonali, alloggiamenti specifici per ogni servizio, in modo che ogni impianto sia protetto e allo stesso tempo nascosto alla vista, per lasciare il ponte libero da superfetazioni antiestetiche, senza compromettere l’accessibilità ai sottoservizi per le manutenzioni.

Il sindaco Matteo Gozzoli commenta così il progetto: "Il nuovo Ponte del Gatto è un’opera molto sentita da tutta la cittadinanza per la sua importanza a livello di viabilità. Dagli studi che sono stati condotti sembra addirittura che il ponte sia il luogo più antico di Cesenatico, che nacque fin da subito per passare da una parte all’altra del canale scavato tra la fine del XII secolo e i primi anni del XIV secolo. I nostri uffici tecnici insieme ai progettisti hanno pensato ad un progetto che tenesse insieme le caratteristiche principali di quel luogo centrale della città; da una parte uno snodo viabile fondamentale tra Levante e Ponente e dall’altro un luogo in pieno centro storico, in affaccio sulla sezione galleggiante del Museo della Marineria. Proprio per questo motivo abbiamo immaginato che il ponte, come la prua di una imbarcazione, si aprisse sul porto canale per consentire ai cittadini e ai turisti di godersi un affaccio unico sul museo, un piccolo anfiteatro sospeso sul pelo dell’acqua per osservare uno spettacolo unico."

Dopo il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ora si deve sviluppare quello esecutivo.