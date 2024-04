Presenze in campo: i giovani fruttano al club 464mila euro

I giovani provenienti dal vivaio non solo hanno dato la spinta decisiva al Cesena dei record ma fanno felice anche il cassiere e non conta il mercato, anzi la società farà di tutto per trattenere almeno un altro anno il bomber Shpendi, il geniale Berti, Pieraccini e Francesconi. Da un sondaggio della ‘Gazzetta dello Sport’ il Cesena in tutta la C è stato il secondo club ad incassare più contributi federali per il minutaggio degli Under. Sono stati cinque a giocare con regolarità o quasi, oltre ai quattro spesso titolari anche David ha dato un buon contributo.

In testa l’Albinoleffe che ha incassato 550mila euro e dove gli under hanno giocato quasi 40mila minuti, segue appunto il Cesena che potrà contare su 464mila euro per un impiego di oltre 35mila minuti. Cristian Shpendi, capocannoniere del girone B con 20 reti, è già nel mirino di Empoli (avrebbe un’opzione da quando nella scorsa estate lì è approdato il gemello Stiven), Fiorentina, Sassuolo, Lecce e Sampdoria.

Negli ultimi mesi però è diventato straripante e decisivo il trequartista Tommaso Berti, 20 anni, che alla innata qualità ha unito altrettanta quantità. Il ragazzo di Calisese in campionato ha raccolto 34 presenze, 6 reti e 8 assist, in totale 1871 minuti . Parma, Torino e Sassuolo sarebbero già su di lui dopo che la Fiorentina in estate se lo è fatto sfuggire non esercitando il riscatto dopo averne ottenuto il prestito pagato 35mila euro.

La cifra pattuita perché diventasse definitivamente viola era di 200mila euro e a Firenze non ci hanno creduto. E dire che Berti in viola con la primavera di Aquilani aveva vinto una Supercoppa di categoria, perdendo le finali di campionato (con il Lecce) e di Coppa Italia. Per lui a Firenze in tutto 35 presenze, 9 reti, un assist e 2628 minuti. In campionato ha segnato 7 gol, un altro in Coppa Italia e uno nella Supercoppa.

Tutto questo non è bastato per convincere i toscani a effettuare il riscatto, lo stesso giocatore rimase un po’ sorpreso, il Cesena lo ha riaccolto e Toscano gli ha dato gradualmente fiducia e da alcuni mesi è diventato una pedina fondamentale della squadra dei record.