Primavera 2 vicina al salto. Oggi il match point a Bari

La Primavera 2 già oggi potrebbe imitare in pieno la squadra maggiore ed essere promossa in Primavera 1 con tre giornate di anticipo.

Perchè si verifichi tale trionfo ormai tracciato, i bianconeri alle 11.15 dovranno battere in casa un Bari già tranquillo e allo stesso orario il Benevento (secondo a -7 dai romagnoli) perdere a La Spezia contro i liguri pure loro a metà classifica.

Se la promozione matematica non dovesse arrivare questa mattina i ragazzi di Campedelli poi avrebbero altre tre occasioni (a Palermo, con l’Entella e a Salerno l’11 maggio) per tornare in Primavera 1 dopo la retrocessione della scorsa stagione.

Quest’anno il loro cammino è stato strepitoso, al momento a quattro giornate dal termine 19 successi, 6 pareggi e una sconfitta a Benevento nel match di andata.

Sono state 81 le reti segnate (addirittura di più della prima squadra) e 21 quelle subite, bomber stanno risultando Coveri (19 gol) e Amadori (15). I

romagnoli dopo che avevano rallentato il passo con i pareggi con Ascoli e Pescara, riportando così il Benevento sotto a -4, hanno avuto la forza soprattutto di aggiudicarsi per 2-0 lo scontro diretto con i giallorossi a Villa Silvia.

Poi, la scorsa settimana di sovrastare il Perugia nell’antistadio umbro (1-4) mentre i campani superavano la Ternana.

La promozione ora è a pochi centimetri dalle mani dei giovani bianzoneri, potrebbe arrivare già oggi ma dipende anche dal risultato del Benevento. Comunque sia, sulla falsariga di quanto già avvenuto con la prima squadra, il salto di categoria non dovrebbe tardare ad arrivare.