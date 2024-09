Primavera, ko e rimpianti con la Sampdoria

CESENA

1

SAMPDORIA

2

CESENA: Veliaj, Manetti, Gallea, Dolce, Pitti (32’ st Zamagni), Ronchetti, Castorri, Arpino (32’ st Valmori), Mattioli (30’ pt Papa Wade),Perini (21’ st Coveri), Tosku (21’ st Ghinelli). All.: Campedelli.

SAMPDORIA: Ceppi, Valisena, Zeqiraj, Malanca, Boiro (45’ pt Patrignani), Sa Gomes (32’ st Rossello), Ovalle Santos, Ntanda (47’ st Quoghi), Leonardi, Ofoma (32’ st Giolfo), Forte (37’ st Bacic). All.: Lupi.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Reti: 26’ pt Ofoma, 46’ pt Perini, 28’ st Patrignani.

Incappa in una nuova sconfitta la Primavera allenata da Nicola Campedelli, e anche questa volta non mancano rimpianti, prima di tutto perché i liguri con questi 3 punti hanno messo a segno il sorpasso sul Cesena e poi perché nei minuti finali Coveri si è fatto parare da Ceppi un calcio di rigore, il portiere ospite è stato bravo anche sulla ribattuta di testa dello stesso Coveri. Il primo pericolo lo crea il Cesena all’ 11’, alto di poco il colpo di testa di Perini. Ma la Sampdoria quando si affaccia in avanti fa subito male: 26’ cross di Leonardi e per Ofoma è troppo facile appoggiare in rete. La reazione è immediata, al 28’ il tiro di Mattioli viene deviato e Ceppi anticipa Manetti a pochi passi dalla linea di porta. Il primo minuto della ripresa coincide col pareggio: Perini evita anche Ceppi e segna. La Sampdoria non ci sta e al 14’ sfiora il nuovo vantaggio con Ntanda che spreca una chiara occasione, al 28’ però su azione da calcio d’angolo a Patrignani viene concessa troppa libertà che lui sfrutta per segnare il nuovo vantaggio ospite. Il Cesena cerca il nuovo pareggio e l’occasione si presenta al 44’ quando Ovalle Santos atterra Manetti, sul dischetto si porta Valentino Coveri ma Ceppi si rivela pronto ad una doppia e decisiva parata. I cinque minuti di recupero non bastano ad un Cesena che ci prova a spingere per cercare una nuova opportunità da gol e i tre punti restano in pugno alla formazione ligure. Prossimo impegno per i ragazzi di Campedelli in programma venerdì prossimo alle 16,30 sul campo del Milan.