Intitolata a Corrado Benedetti la palestra del centro sportivo Alberto Rognoni

Cerimonia carica di emozione, ieri, in casa Cesena, per l’intitolazione della palestra del centro sportivo Alberto Rognoni all’indimenticato Corrado Benedetti, figura amatissima e storica del mondo bianconero. Davanti a diverse decine di amici, appassionati e rappresentanti della società, il momento è stato condiviso con la famiglia di Corrado Benedetti, rappresentata dalla moglie Giovanna e dai figli Michele e Carlotta. Presenti anche il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e il vicesindaco Christian Castorri.

A ricordare l’importanza di Corrado Benedetti per la storia del Cesena Fc è intervenuto anche Massimo Agostini, oggi membro del CdA del club ma un tempo compagno di tante battaglie in campo, sottolineando quanto il suo impegno e la sua passione abbiano lasciato un segno indelebile nella memoria sportiva della città. Cesenate doc e difensore del Cavalluccio, Benedetti ha vestito la maglia bianconera in 139 occasioni, realizzando 4 reti.

Dopo la carriera da calciatore, ha lasciato un segno anche da allenatore: dapprima nel vivaio bianconero, tra le cui fila ha contribuito alla crescita di tanti giovani calciatori ed ha vinto un titolo nazionale Berretti, e successivamente anche in prima squadra guidando il Cavalluccio al ritorno in B nella stagione 1997-98. Scomparso prematuramente il 15 febbraio 2014 all’età di 57 anni, ha incarnato competenza, bontà e un amore incondizionato per il Cesena. Proprio poco prima della sua scomparsa, era tornato ad allenare nel settore giovanile bianconero, prendendo in mano la squadra Allievi regionali e ripetendo con soddisfazione: "Finalmente sono tornato a casa".