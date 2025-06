Notturna di San Giovanni: oltre duemila partecipanti a Cesena

Le presentazioni non servono più, perché dopo 51 anni ci si conosce già tutti. Anche se si è a migliaia. In effetti ieri sera alle 20, dietro alla linea di partenza di piazza della Libertà, c’erano oltre duemila persone, donne e uomini di ogni età arrivati nel cuore di Cesena con l’intento di partecipare appunto all’edizione numero 51 della Notturna di San Giovanni, evento ormai classicissimo nel panorama podistico romagnolo.

Di questi, 534 si sono iscritti alla corsa competitiva lunga 10 chilometri e 800 metri e sviluppata lungo un tracciato che è ormai il marchio di fabbrica dell’evento. Sì, perché si può parlare quanto si vuole delle iniziative a corredo, della passeggiata di tre chilometri tra palazzi e monumenti con l’accompagnamento di una guida (che ha comunque riscosso un valido successo), della tradizione e della festa del patrono della città che, insieme all’estate, si avvicina a grandi passi. Tanto ieri sera l’attenzione era altrove.

La differenza alla ’Notturna’ sta tutta nell’essere dietro a quella linea di partenza, ad aspettare il via. Per vincere? Magari per una parte di quelli in prima fila sì, ma soprattutto per esserci.

Sfida nella sfida, ieri si sono misurati sul filo dei secondi anche il sindaco Enzo Lattuca e il suo predecessore Paolo Lucchi, entrambi appassionati di podismo, che vista l’occasione hanno deciso di metterla sul ’chi arriva prima ha vinto’. Col sorriso sulle labbra, si intende, ma anche con la determinazione a non lasciare niente di intentato fino alla linea del traguardo. Il loro personalissimo confronto ha premiato Lattuca (che transitando sul traguardo in 53 minuti e 34 secondi ha pareggiato i conti con una precedente vittoria di Lucchi il quale, lontanissimo dall’arrendersi, ha già rilanciato al 2026 per la ’bella’).

Riguardo alla classifica generale invece, ha vinto Nicholas De Nicolò (35 minuti e 44 secondi), davanti ad Andrea Bonoli e Alberto Della Pasqua, per una tripletta griffata Asd Dinamo Running. Sul versante femminile, successo per Martina Facciani (40 minuti e 7 secondi) dell’Atletica 85 Faenza davanti alla sorella Valentina e a Sara Cecconi.