Vasco, dalla Bulgaria con gusto: "Ecco la mia roulotte golosa"

Una gelateria ‘itinerante’ per portare a spasso i gusti cremosi, freschi e colorati. Il cesenate Vasco Vasilev, 34 anni originario della Bulgaria, insieme alla moglie Katerina e al fratello Ivelin sono riusciti a rendere gli spazi ridotti di una roulotte adatti alle esigenze di una vera e propria gelateria. "Quello di pasticcere e gelataio è un mestiere che mi ha sempre affascinato – racconta Vasco – ho imparato l’arte della cucina e della pasticceria fin da ragazzino e poi mi sono specializzato nel gelato. Tutto quello che è gusto, fantasia e creatività in cucina mi affascina. Ho aperto la gelateria ‘Il Gelatino’ a Torre del Moro due anni fa. Ora abbiamo preso una roulotte anni ’70 vintage, con i colori della gelateria: bianco e verde. Vorrei portare il mio gelato fuori Cesena". "La mia specialità nel gelato? Un gusto per il quale la gente ci riconosce – prosegue Vasco Vasilev - è la cheesecake estiva fatta con basilico fresco in foglie e crumble ai frutti di bosco, è anche stato il gusto più scelto per la torta nuziale del 2024. Mi piace anche introdurre nel gelato il mondo degli alcolici. Faccio gelati con il vino, usando sempre frutti di stagione, gelati con il formaggio, e anche il gelato al tartufo in autunno". La scelta imprenditoriale di aprire una roulotte ambulante che portasse i gelati in Romagna e (chissà) magari anche in altri paesi d’Europa, parte dall’esigenza di ampliare il lavoro e dal desiderio di viaggiare e portare i gusti cremosi e fruttati nei luoghi di ritrovo delle città, delle ville, dei matrimoni, delle feste di paese, puntando sulla dimensione socializzazione e festa. Una specie di carretto del gelato di una volta, quelle cose che piacciono tanto ai bambini, riconoscibili dalla musica diffusa all’arrivo. "Ricordo le file quando andavo a prendere un gelato in un carretto ambulante – dice Vasco Vasilev - nei giorni di festa. Ecco mi piacerebbe rivedere, dalla mia roulotte, quelle file e quella gioia negli occhi dei bimbi. Il mio sogno? Trasferirmi all’estero con la mia roulotte dei gelati. Punteremmo alla Spagna, dove c’è tanto movimento e tanti giovani. Ma partiamo dalla Romagna".

Annamaria Senni