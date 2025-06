L’idea di due sportivi: "Le nostre Olimpiadi all’insegna del gioco"

Una pineta gigantesca, una spiaggia privata, la palestra, il mare e la piscina. Il centro estivo ‘Le Olimpiadi’ è stato ideato cinque anni fa da due sportivi: Eugenio Bosi e Alessandro Lucchi di Wellness Project. "Abbiamo organizzato il centro estivo ‘Le Olimpiadi’ – racconta Eugenio Bosi – in collaborazione con la scuola Cardinal Schuster a Cesenatico. L’idea è nata da un’esigenza personale, oltre che lavorativa. La sfida è partita nel 2020, per conciliare lavoro e famiglia. Da padri di due figli (di 6 e 10 anni quando abbiamo iniziato) abbiamo pensato a questa avventura che ci permettesse di portare i figli al lavoro. Il centro estivo univa l’esigenza dei bambini con lo sport che è la nostra passione. Io ho un passato da cestista e Alessandro da giocatore di pallavolo, e adesso è allenatore nazionale di beach volley femminile". Tredici settimane, dal 9 giugno al 5 settembre, con bambini dai 2 ai 13 anni. Trecento in tutto i bambini che frequenteranno il centro estivo ‘Le Olimpiadi’ questa estate. "Il nostro è un centro all’insegna del divertimento, dello stare insieme e dello sport, proponiamo la psicomotricità per i bimbi più piccoli e il multisport per i più grandi. Ci sono poi tantissimi giochi, attività, laboratori, momenti di divertimento. All’arrivo dell’estate siamo in trepidazione, non vediamo l’ora di accogliere i bambini e di iniziare una fantastica avventura". Anche gli operatori sono molto preparati. "Abbiamo puntato su un format – continua Eugenio Bosi - e abbiamo tenuto corsi per 30 educatori. Il nostro è un centro che dà grande importanza alle attività svolte all’aperto e c’è uno spazio di accoglienza e sorveglianza. E’ fondamentale far emozionare i bambini ma anche lasciar loro degli strumenti e un valore educativo e psicomotorio. Quindi attività non solo di gioco libero ma diverse attività con personale preparato e laureato o laureando in scienze motorie e dell’educazione".

a.s.