Piacenza trionfa nel torneo delle province: doppia vittoria su Forlì-Cesena

Si è trattato di un doppio scontro fra le province di Forlì–Cesena da una parte e Piacenza dall’altra, o a volerla vedere in chiave regionale Romagna contro Emilia, e in questo caso l’Emilia si è imposta per 2-0.

Le finali del torneo delle province per le categorie under 14 e under 16 sono state disputare nel rinnovato stadio ’Tonino Pantieri’ di Meldola, sui cui spalti per l’occasione si è dato appuntamento un nutrito pubblico.

La prima delle due gare è stata quella che riguardava gli under 14: si è trattato di un incontro molto combattuto, praticamente sempre in bilico ma alla fine il rigore trasformato da Joshua Amodeo ha fatto la differenza. Il primo tempo è stato disputato dalle due squadre a ritmo sostenuto, la selezione di Forlì–Cesena allenata da Davide Reciputi è partita bene andando vicina al vantaggio col colpo di testa di Galiero, il Piacenza però ha riposto sempre colpo su colpo. Nel finale di tempo, Federico Monti ha di nuovo fatto sperare nel vantaggio, ma il portiere emiliano è stato attento a non farsi superare.

A inizio ripresa, Amodeo si è procurato il rigore poi battuto in modo imparabile per Brocchi, poi il gran caldo si è fatto sentire facendo calare il ritmo di gioco e oò Piacenza ha potuto esultare.

Molto meno combattuta è stata la finale della categoria under 16, infatti oò Piacenza è partito fortissimo. Al secondo minuto Lombardo di testa ha infilato la palla alle spalle di Lonzardi, al 13’ con un abile tocco sotto Lombardo ha raddoppiato. La selezione di Forlì–Cesena guidata da Michele Ardillo ha cercato la reazione, ha creato alcune potenziali opportunità ma non ha avuto la necessaria concretezza. Nella ripresa Denis Lombardo ha coronato la sua domenica perfetta mettendo a segno la terza rete che ha chiuso il conto.

Ad assistere alle due finali erano presenti Simone Alberici, presidente del Crer e Giacomo Fantazzini, vicepresidente vicario. Hanno seguito l’evento anche i consiglieri regionali Francesco Fancelli e Giuliano Gandolfi. Va sottolineato, e non è un dato banale, il fatto che tutto si è svolto in un clima molto civile, si sono sentiti incitamenti e non proteste, non ci sono stati atteggiamenti violenti ma solo sano tifo. Forse è proprio questa la vittoria più bella del calcio emiliano romagnolo.