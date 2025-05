Futsal pareggia 2-2 con Leonardo Cagliari: salvezza confermata in A2 Elite

Una rete del bomber Gardelli, l’altra di un Dentini sempre efficiente, così la Futsal con qualche rammarico per essere stata in doppio vantaggio termina il campionato casalingo nell’insolita, ma suggestiva, cornice del Carisport pareggiando 2-2 con il Leonardo Cagliari. I tifosi con due striscioni hanno ringraziato la squadra per la salvezza già ottenuta martedì scorso vincendo a Treviso. Seconda salvezza di fila quindi in A2 Elite per la Futsal, la società la prossima settimana incontrerà mister Osimani (accordo in scadenza): probabile che le parti continuino insieme.

Tornando a ieri (squalificato il portiere Montalti) primo tempo cesenate con vantaggio del bomber Gardelli, Cagliari invece teso e contratto. Nella ripresa raddoppio dei padroni di casa con Dentini dopo un’azione personale. A quel punto gli ospiti giocavano il tutto per tutto e attaccavano con rabbia. Palo di Garcia e doppio palo del croato Jamicic che a fine stagione saluterà Cesena. Rodrigo Acco su punizione accorciava le distanze poi il portiere di movimento aiutava i sardi a pervenire al pari con Fratini dopo un altro palo dei romagnoli con Butturini. Sabato prossimo chiusura a Pordenone.