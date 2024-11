Primavera, pari Roma in rimonta e su rigore

ROMA

1

CESENA

1

ROMA (3-4-1-2): Marin, Seck (35’ st Golic), Mirra, Reale, Mannini (35’ st Della Rocca), Levak (1’ st Marazzotti), Di Nunzio, Litti (1’ st Cama), Graziani (13’ st Coletta), Sugamele, Misitano. All.: Falsini.

CESENA (3-4-1-2): Montalti, Dolce, Valentini, Pitti, Manetti (39’ st Domeniconi), Arpino (39’ st Wade Papa), Zamagni (24’ st Ghinelli), Ronchetti, Castorri, Perini (24’ st Tosku), Coveri. All.: Campedelli.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Reti: 25’ pt Valentini, 23’ st Mannini su rig.

Note: ammoniti Perini, Manetti; angoli 8 a 6 per il Cesena; recupero 3’ tutti nella ripresa.

Per la Primavera del Cesena quello conquistato contro la Roma è il quinto pareggio consecutivo, il secondo di fila per 1-1, anche questo maturato con un calcio di rigore per gli avversari, rigore che anche in questo caso non ha del tutto convinto. La Roma ha la voglia e il bisogno di vincere ma non le idee chiare, il Cesena inizialmente appare più sciolto e al 5’ sul primo angolo dell’incontro Pitti colpisce di piatto destro, la mira risulta di poco alta. Al 17’ sempre su azione da angolo il difensore centrale giallorosso Mirra stacca bene ma il suo colpo di testa non è sufficientemente preciso, al 25’ il Cesena passa: Valentini da centro area calcia la palla che Perini di testa devia sulla traversa, palla di nuovo a Valentini che al secondo tentativo segna la sua prima rete stagionale. In tutto il primo tempo l’unico vero pericolo creato dalla Roma arriva di Mannini al 33’, il suo destro a giro si stampa sulla traversa. Ad inizio ripresa Falsini opera i primi cambi nel tentativo di trovare più vivacità e pericolosità in avanti. Al 2’ una buona opportunità capita al Cesena ma Coveri non arriva in tempo sul bel suggerimento di Perini, non succede nulla di rilevante fino al 21’ quando Arpino entra su Cama che nel frattempo aveva messo palla in mezzo, l’arbitro decide di concedere il rigore. Sul dischetto arriva Mannini che spiazza Montalti e riporta il punteggio in parità. Prossimo impegno per i ragazzi allenati da Campedelli domenica prossima, alle 11, con avversario il Lecce.

Roberto Daltri