Primi tre mesi da incorniciare

Per Cesenatico sono ottime le statistiche turistiche d’inizio anno. Il primo trimestre 2024, stando ai dati diramati dalla regione Emilia-Romagna, dipingono un quadro roseo con risultati importanti, anche se parliamo del trimestre con meno afflusso di vacanzieri e quest’anno aiutato dalla Pasqua bassa. Dal 1° gennaio al 31 marzo le presenze, cioè i pernottamenti, sono state 123.990, con un incremento del 79 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 42 per cento rispetto al 2019, l’ultima stagione prima dell’emergenza sanitaria. Cesenatico è tra i primi posti in regione insieme a Rimini, Riccione e Bologna.