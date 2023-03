Primo soccorso, corso di formazione per operatori senegalesi

Una delegazione del Senegal, e in particolare del Comune di Pikine Est, con un obiettivo mirato: formare nuovi operatori di primo soccorso e di ambulanze. A questo proposito, nell’ambito di un progetto di ’cooperazione decentrata’, avviata tra il Comune di Cesena, il Cipsi (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà) e il Comune di Pikine Est, è stata fatta richiesta all’Ausl della Romagna di offrire la propria collaborazione nella realizzazione di un momento di formazione operativa da dedicare a due dei responsabili del servizio di soccorso su ambulanze senegalese, in visita in città. "La possibilità data ai nostri ospiti – commentano gli assessori all’Inclusione Carlo Verona e ai Servizi alla persona Carmelina Labruzzo – è preziosa per la sua natura formativa e fa seguito all’esperienza vissuta lo scorso autunno da Daouda Diouf e Makthar Aidara, rispettivamente vicesindaco e assessore alle relazioni internazionali, sviluppo e cooperazione di Pikine. Se in quel caso lo scopo della visita era istituzionale e di confronto, in questa seconda importante occasione l’obiettivo è stato formativo, grazie alla collaborazione dell’Ausl. Gli operatori del servizio di primo soccorso di Pikine Est hanno sperimentato le manovre di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore e le procedure di gestione del peri-arresto cardio-circolatorio. Durante il soggiorno cesenate hanno conosciuto alcuni dei servizi di prossimità presenti in città, come le Cucine Popolari".

L’Unità Operativa Formazione e Valutazione Risorse Umane, con la collaborazione del dottor Maurizio Menarini, direttore dell’Unità Centrale Operativa 118 ed emergenza territoriale Romagna, di Barbara Bondi referente aziendale per i corsi di formazione in rianimazione cardiopolmonare e trauma, e Barbara Foschi, in staff all’U.O. Formazione e Valutazione delle Risorse Umane – ha quindi organizzato l’inserimento degli operatori senegalesi (Meissa Ba e Gnigue Issa) in un duplice programma formativo di Basic Life Support Defibrillation e Advanced Life Support.