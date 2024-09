Progetto ‘Estate attivi 2024’ concluso con 501 partecipanti

La conclusione del progetto ‘Estate attivi 2024’ promosso dal Comune di Cesena è stata festeggiata a Palazzo Albornoz con la consegna di un attestato di partecipazione all’ultimo di gruppo di partecipanti all’iniziativa che ha visto in totale coinvolti 501 ragazze e ragazzi. L’assessora alle politiche giovanili Giorgia Macrelli ha detto: "Vedere la Sala del Consiglio piena di giovani cesenati suscita una gran bella emozione. È questo il luogo in cui il Consiglio comunale affronta tematiche importanti per la nostra città, spesso contribuendo alla crescita delle nuove generazioni che in questi luoghi devono essere pienamente rappresentate. È anche questo lo scopo di ‘Estate attivi’ accrescere la consapevolezza dei giovani cittadini e il loro attivismo civico sul nostro territorio. Operando all’interno di centri estivi, centri sportivi, parrocchie, i giovani cesenati aderenti al progetto hanno la possibilità di conoscere da vicino il mondo del volontariato costruito sull’esperienza di scambio che ci consente di fare qualcosa per gli altri e con gli altri".