Prorogata la mostra ‘Arazzi di luce’ alla chiesa di San Zenone

Visto il successo di pubblico e di critica, la mostra dell’artista cesenate Gianluca Bosi ‘Arazzi di luce - La scrittura si fa immagine’ viene prorogata fino a domenica 9 febbraio nella chiesa di San Zenone dove campeggia l’opera calligrafica ‘Cosmografia biblica’, il calligramma più grande al mondo. Un’arte desueta, come scrive Andrea Pompili nel testo in catalogo: "Parole sonore che si fanno segno. Parole scritte che oltrepassano il limen limitativo nel quale spesso vengono rinchiuse e appiattite. Gianluca Bosi si muove oltre l’omologazione delle molteplici forme della nostra modernità Le Sacre Scritture si pongono come ‘il grande codice’ dove la parola svolge una funzione ‘“ontologica’: sono parole che squarciano il silenzio".

Sottolinea il valore artistico dell’opera Marisa Zattini, co-curatrice dell’evento: "Una ideografia luminosa fatta ad arte. Una scrittura spazializzata per una geometrizzazione espressiva di un dire ad alta densità. E’ la parola, la lingua latina che diviene istanza di una ‘temporalità enunciativa’ che pertiene alla magia del linguaggio muto, del linguaggio scritto che risuona potentemente nel silenzio".

Orario: venerdì 16.00-19.00sabato e domenica 10.30-12.30 / 16.00-19.00 Ingresso gratuito alla chiesa di San Zenone in Contrada Uberti 6

La mostra è a cura di Andrea Pompili e Marisa Zattini, ideazione e organizzazione Il Vicolo sezione arte.