Proteste in centro: "Auto elettriche, tolta la sosta gratuita"

Proteste per la gratuità cancellata dal Comune per il parcheggio della auto elettriche in centro. "Esprimo il mio disappunto – afferma il cittadino Fabrizio Lelli – condiviso da tanti altri automobilisti che viaggiano in elettrico, per la recente decisione del Comune di eliminare a partire dal 1° marzo tutte le agevolazioni previste per i veicoli elettrici. Fino a pochi mesi fa, chi sceglieva un’auto elettrica poteva accedere alle ztl, parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu e sostare nelle aree riservate ai residenti. Con la nuova regolamentazione, queste facilitazioni sono state cancellate. Questa scelta appare contraddittoria rispetto agli impegni dichiarati dal Comune sulla mobilità sostenibile. Mentre altre città dell’ Emilia-Romagna , come Forlì, Cervia, Ravenna, Ferrara e Reggio Emilia, continuano a favorire l’uso di auto elettriche con agevolazioni concrete, Cesena sembra andare nella direzione opposta. Chiediamo che il Comune ripristini le agevolazioni per i veicoli elettrici".

"I provvedimenti sono stati adottati – replica l’assessore alla mobilità Andrea Bertani – per regolamentare l’accesso al centro con l’obiettivo di favorire i residenti rispetto a un accesso indistinto di veicoli. La nostra zona a traffico limitato, paragonata a quella di altre città, è meno estesa. È la ragione per cui la revisione del disciplinare è stata eseguita in funzione ai cittadini".

"A conferma della attenzione dell’amministrazione al sostegno alla mobilità elettrica – prosegue l’assessore Bertani –, c’è l’agevolazione per i residenti che possiedono un veicolo elettrico: è infatti previsto un incentivo che consente di ridurre del 50% la spesa per la sosta-ingresso in ztl. Inoltre avviati gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica, con una particolare attenzione alle aree dei parcheggi scambiatori, che rappresentano una soluzione per incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili. Questi parcheggi permettono di lasciare il veicolo in una zona decentrata e proseguire verso il centro storico con la navetta, disponibile a un costo di 0,50 euro.