Prova di forza dei ladri in palestra Col flessibile ripuliscono la cassaforte

Di certo sapevano cosa cercare. Si sono diretti verso la cassaforte gli autori del furto avvenuto in una palestra di Case Missiroli nella notte tra mercoledì e giovedì, riuscendo a portare via dei contanti del fondo cassa e alcuni oggetti preziosi. Per mettere a segno il colpo hanno usato il flessibile, con cui hanno tagliato e aperto la cassaforte. Non si tratta quindi di ‘topi’ occasionali, ma di persone esperte nel ‘mestiere’ illecito. Hanno preso di mira la palestra, che conoscevano bene, pensando di trovare incassi copiosi e oggetti preziosi. Non usuale, da parte dei malviventi, prendere di mira una palestra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cesenatico.