Psicologo per studenti, docenti e genitori

Il liceo linguistico Alpi avvierà nell’anno scolastico che parte venerdì il servizio dello Sportello d’Ascolto, operativo da ottobre, per rispondere alle richieste di alunni, famiglie e docenti, a cura di Andrea Bilotto, psicologo psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna. Il servizio sarà rivolto non solo agli studenti che lo richiederanno, ma anche a docenti e genitori. Svolgerà un’azione di prevenzione primaria e le sue finalità non sono terapeutiche ma di promozione del benessere nella comunità scolastica. Il consulente psicologo non cura, ma aiuterà ad affrontare con efficacia situazioni e difficoltà portate in consultazione.

Lo sportello, fra i molteplici obiettivi, intende offrire uno spazio di ascolto e confronto a studenti e studentesse, all’interno di una relazione protetta, per parlare delle loro difficoltà personali e relazionali. I docenti verranno coadiuvati a sostenere rapporti di cooperazione, sostegno e confronto nel gruppo insegnanti e con il personale scolastico e a favorire e facilitare relazioni e comunicazioni con i ragazzi, sostenendo le capacità di ascolto e di contenimento positivo delle emozioni.