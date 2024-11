Quei novanta minuti tra passione e amarcord

Novanta minuti (più recupero) di passione. Una marea di amarcord. Tante risate. Qualche lacrimuccia. E un finale a dir poco a sorpresa. Tutto questo – e molto altro ancora – è ’Il ragioniere, l’arbitro e il postino’, l’ultima fatica letteraria del giornalista-scrittore romagnolo Flavio Bertozzi. ’Il ragioniere, l’arbitro e il postino’ – quasi mezzo secolo di vita buttato giù di getto da un impiegato amministrativo classe 1976 con in tasca un impolverato diploma di Ragioneria e una laurea in Nostalgia Canaglia – è il libro giusto per provare a rievocare un universo scolastico che non c’è più. Un universo fatto di professoresse sexy come un surgelato dell’Orogel, di presidi in gonnella simpatici come una colonscopia, di registri di classe cartacei, di ricreazioni allergiche all’inclusività, di gite al gusto di tempeste ormonali, di notti prima degli esami al sapore di Holly e Benji.

’Il ragioniere, l’arbitro e il postino’ è anche il libro giusto per provare a riesumare quella Romagna ballerina che si alzava con il sorriso alla mattina, quei nostri compagni di merende che hanno illuminato la nostra giovinezza, quelle canzoni (e quei programmi tv) che hanno accompagnato i migliori anni della nostra vita, quei tempi andati in cui – dentro e fuori dal rettangolo verde di gioco – eravamo tutti più spensierati. Tutti più felici. Tutti più sognatori. Tutti più politicamente scorretti.

Attenzione, però. Attenzione. Perché ’Il ragioniere, l’arbitro e il postino’ è anche il libro giusto per provare a raccontare il nostro mesto presente. Il libro giusto per provare a togliere dalle nostre scarpe quei sassolini (anzi, quei macigni) che conserviamo da anni. Il libro giusto per provare ad esorcizzare – a scoppio ritardato, quasi fuori tempo massimo – quell’angosciante ossessione che arriva direttamente dal nostro passato. Sì, dal nostro passato. Che tanto, prima o poi, il nostro passato torna sempre su. Come certi mostruosi piatti vintage a base di peperoni che ci preparavano sempre le nostre adorate nonne.

