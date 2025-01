Raccolta firme contro la chiusura di piazza Mazzini

Si scalda la protesta degli operatori commerciali di San Mauro Pascoli che hanno l’attività in piazza Mazzini e che si sono raggruppati per continuare la discussione sulla nuova viabilità che prevede la chiusura dell’attuale accesso principale da via XX Settembre. Sabato durante il mercato ambulante inizierà una raccolta di firme per cercare di convincere l’amministrazione comunale a cambiare idea e a non chiudere l’ingresso in piazza Mazzini che penalizzerebbe le attività del centro storico.

Il gruppo si chiama "La piazza è di tutti" ed è composto da "Orto Imperial" da Luca, "Da Pizoun" di Alessandro e Fulvia, Buda casalinghi di Patrizia, "La Madeleine" di Monica e Loretta e "Pescheria da Marco". Si sono aggiunti inoltre gli ambulanti del sabato che hanno le bancarelle in piazza Mazzini: Fance abbigliamento, Tamburini Sabrina abbigliamento bimbi e Torroni Michele abbigliamento.

Il gruppo, appena costituito, è aperto a un confronto con l’amministrazione comunale sulla riqualificazione e della viabilità in tutto il centro storico. "Da sempre la piazza non è solo dei pedoni e delle biciclette, ma anche di chi lavora e vive qui, degli operatori, titolari e dipendenti, che hanno come unico reddito il lavoro nel centro storico. Sicuramente il progetto di nuovo arredo con la chiusura dell’accesso in piazza Mazzini non ci piace. Vogliamo una San Mauro per tutti".

e.p.