Raccolta rifiuti . Bollini gialli in calo: da 1.500 a 1.000

I bollini gialli sono in calo: lo comunica Hera ad un mese dall’attivazione del servizio di controllo per migliorare la raccolta differenziata. I bollini gialli posizionati contenitori e sacchi per segnalare i conferimenti non corretti, sono calati dai circa 1.500 delle prime due settimane ai 1.000 delle ultime due. Ricordiamo che dal 18 marzo nelle13 zone in cui è stato suddiviso il territorio cesenaticense, non vengono più raccolti i sacchi fuori dal contenitore per l’indifferenziato e viene posizionato dagli operatori Hera il bollino giallo, come monito a migliorare il conferimento rifiuti.