Rapita dalla mamma, lieto fine per la piccola Noemi: finalmente riabbraccia il papà

Cesena, 6 giugno 2024 – “È la fine di un incubo. Dopo due anni e mezzo dalla scomparsa di mia figlia sono riuscito a trovarla”. Noemi Zanella, rapita dalla madre polacca il 21 settembre del 2021, ha riabbracciato il padre. Ora sta bene e si trova con la nonna paterna e con il padre Filippo Zanella in Ungheria e nel pomeriggio si sono messi in viaggio verso Cesena dove vorrebbero arrivare stasera stessa.

Ha fatto tutto da solo Filippo, con tre settimane e mezzo di appostamenti con un investigatore privato. “C’è una persona – dice Filippo Zanella – che io chiamo il mio angelo custode, ma di cui non conosco il nome, che mi ha mandato l’indirizzo esatto dove si trovava mia figlia”. Ieri mattina Filippo si è recato nella città di Rzesxòw che si trova ai confini della Polonia. “Appena ho avuto questa notizia mi sono trasferito lì – dice Zanella – e abbiamo fatto un mese di osservazioni, le abitudini erano che mia figlia usciva di casa la mattina per andare in chiesa e passava lì 5 o 6 ore, e poi tornava a casa”. “Il ritrovamento di mia figlia non è avvenuto grazie alle forze dell’ordine – dice Zanella – quando la mia ex compagna mi ha visto si è data alla fuga assieme alla bambina. Noemi era molto agitata e in un primo momento non mi ha riconosciuto. Siamo riusciti a raggiungerle e, grazie anche all’aiuto di mia madre, Noemi si è calmata. Non parla italiano, ora è nella cameretta d’albergo con la nonna che guarda i cartoni animati. Sta bene. Per mesi non ha frequentato nessun bambino della sua età. Passava cinque ore al giorno in chiesa e poi tornava a casa con la madre. Riusciremo a reinserirla piano piano e la iscriverò a un centro estivo non appena rientrerò a Cesena, in modo che possa conoscere e frequentare dei bambini”. Noemi era stata rapita dalla madre dopo la separazione. Il giudice del tribunale polacco e quello italiano hanno stabilito che la bambina deve rientrare in Italia con il padre.