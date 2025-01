"Rifiuti, i virtuosi pagheranno meno"

Nuova tassa sui rifiuti: la giunta del sindaco Eugenio Battistini risponde alle critiche sollevate dalla opposizione: "Nessuna riduzione del servizio, gli utenti virtuosi pagheranno di meno rispetto a chi non lo sarà. La critica ci sta – spiegano il sindaco Battistini e l’assessora all’ambiente Cristina Bianchi - ma il Comune applica quello che è un preciso indirizzo legislativo regionale, approvato dalle amministrazioni comunali della Provincia di Forlì-Cesena in Atersir (Agenzia di controllo dei servizi pubblici locali) con il Piano d’Ambito, e successivamente dalle amministrazioni comunali precedenti. A riprova di quanto evidenziato, rammentiamo che nel nostro ambito territoriale sono già otto le amministrazioni comunali che hanno adottato questo sistema tariffario (Cesena, Borghi, Savignano, Longiano, Sogliano, Gatteo, Cesenatico, Santa Sofia) e nel forlivese tutti hanno già adottato questo metodo tariffario. In Emilia-Romagna a fine 2023, erano già 111 i Comuni (33,6%) su 330 che misurano puntualmente i rifiuti, ed il 40% della popolazione paga una tariffa/tributo puntuale. Riteniamo comunque – concludono sindaco e assessora - opportuno mantenere aperto un dialogo con la minoranza consiliare per valutare se vi saranno spazi per approvare modifiche regolamentari condivise che migliorino il contesto, nel rispetto del regolamento tipo d’ambito".

Vincenzo D’Altri