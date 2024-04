Rifiuti, lotta ai furbetti. Nel 2024 una multa al giorno

Non si ferma la lotta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti e agli errati conferimenti della raccolta differenziata continua. A questo proposito l’amministrazione comunale, Hera e la Polizia locale continuano a lavorare congiuntamente su due fronti: maggiori controlli e sanzioni contro gli abbandoni, così come avvenuto in via Roversano, all’altezza della centrale elettrica Branzaglia, dove si è proceduto con l’individuazione della persona che ha commesso il reato avviando un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti, e dall’altra attraverso azioni di sensibilizzazione dei cittadini e di coinvolgimenti attivo degli stessi con iniziative definite d’intesa con alcune associazioni del territorio (è questo il caso di “Acchiapparifiuti”).

Sul territorio comunale sono attive sei fototrappole, direttamente gestite da Hera, e ulteriori quattro in capo al comando “Fiorini” di via Natale Dell’Amore. Si tratta di occhi vigili installati dal Comune e dal gestore rifiuti con lo scopo di individuare e rilevare comportamenti scorretti nel conferimento dei rifiuti, ma anche per contrastare il fenomeno degli abbandoni con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e il decoro urbano. Dal 2019 al 2023 sono stati 735 i verbali di accertamento di violazioni amministrative che la Polizia locale ha redatto. Sono invece 115 i verbali da gennaio 2024 ad oggi, in deciso aumento grazie alle fototrappole, che presto saranno implementate con ulteriori dispositivi grazie a un finanziamento PNRR assegnato ad Hera nell’ambito della missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

Nel corso del 2023 gli agenti accertatori di Hera hanno svolto 1872 interventi (da cui sono scaturite 104 sanzioni) e ben 470 nel corso dei primi mesi dell’anno corrente. A questo proposito, dal 1° gennaio sul territorio comunale di Cesena è attivo un nuovo agente accertatore, aggiuntivo ai tre già impiegati su 17 Comuni del Cesenate. Compito dell’agente è di monitorare i comportamenti degli utenti controllando le errate esposizioni di rifiuto eccedente e la volumetria del bidone assegnato. Inoltre fa tutoraggio, verifica se il rifiuto è conforme alla tipologia di raccolta, effettua controlli all’interno dei sacchi oggetto di scarichi abusivi e di quelli gettati all’interno dei cassonetti stradali per la raccolta di potature, carta, plastica, vetro. Un ulteriore supporto è rappresentato dalle Guardie ecologiche volontarie che, cinque giorni a settimana, svolgono attività di controllo, accertamenti, educazione e sensibilizzazione.