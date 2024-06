Riparata la conduttura del gas in via Santarelli. Rientrate le famiglie

Stanno tutte bene le persone residenti in via Santarelli, dove domenica pomeriggio c’è stata una fuga di gas, dovuta alla rottura di una conduttura di una centrale per la distribuzione del metano. I vigili del fuoco ed i tecnici della società Snam hanno lavorato sino a sera per riparare il guasto, mentre i carabinieri della Compagnia di Cesenatico e della Polizia locale, hanno temporaneamente bloccato il traffico sulla via Santarelli. Alcune famiglie evacuate per motivi precauzionali sono state fatte rientrare poco dopo le 23.