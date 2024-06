Ripartono i ’martedì’ in centro a Bagno

Ogni anno, con l’arrivo delle stagione estiva, vie, piazze, piazzette del borgo storico di Bagno di Romagna si animano ancor più di iniziative e di spettacoli all’aperto. E tra le iniziative c’è la tradizionale "Fiera del Martedì", mercatino serale, che si svilupperà da martedì 11 al 24 settembre. In piazza Ricasoli, via Fiorentina, via Manin, le bancarelle di antiquariato, collezionismo, artigianato, prodotti tipici locali, e tanti altri prodotti, oltre a intrattenimenti e momenti di animazione, offrono un’esperienza unica per i residenti e i tanti turisti ed escursionisti. Durante luglio e agosto, piazza Ricasoli ospiterà una deliziosa selezione gastronomica, con food truck locali e le proposte culinarie della Pro Loco di Bagno. Sottolinea l’amministrazione comunale: "La "Fiera del Martedì" non è solo un mercato, ma un appuntamento ormai storico e culturale, che celebra le tradizioni, i sapori e l’artigianato di Bagno, consolidando il legame tra la comunità locale e i visitatori. Negli ultimi anni il programma del martedì si è arricchito anche con la rassegna letteraria del "Martedì d’autore sotto le stelle", organizzata a Palazzo del Capitano dalla Biblioteca comunale "Walter Toni" di Bagno, che dà spazio a presentazioni di libri di autori locali e non solo".

"Anche in questo 2024, con l’avvenuta pubblicazione del calendario eventi, prende dunque il via la lunga stagione del territorio di Bagno, che ci accompagna fino all’autunno inoltrato - commentano il sindaco Marco Baccini e l’assessore al Turismo Francesco Ricci – Un programma ricco e denso di iniziative, frutto della programmazione messa in campo dall’ufficio turistico, DMC I Percorsi del Savio e grazie alla partecipazione al Bando Eventi comunale delle tante associazioni del territorio. Un programma che va consolidandosi di anno in anno, con appuntamenti capaci di coinvolgere cittadini e turisti, nel rendere vivo, accogliente ed entusiasmante questo territorio". Per un sintetico cenno al calendario eventi, da citare il fine settimana del 14 e 16 giugno quando Bagno ospiterà la 6° edizione dell’Anteprima del festival Internazionale del Cibo di Strada. Poi il fine settimana 21 -23 giugno arriverà a Bagno, unica località del Cesenate, "La Notte Celeste delle Terme", poi il 22 giugno la "Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia". Sabato 29 giugno segnerà una data d’eccezione col passaggio del Tour de France. L’arena estiva di Palazzo del Capitano offrirà ogni sera un appuntamento diverso. Inoltre dal 25 al 28 luglio in programma "I Giorni del Capitano", poi Savio Trail 2024 con le Bande in piazza (13 luglio), una tappa del Festival Entroterre (8 agosto), il Ferragosto Bagnese, il festival degli artisti di strada (17-18 agosto).

gi.mo.