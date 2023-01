Rivista ’Alpe Appennina’, appena uscito il quinto volume

E’ fresco di stampa il 5° volume della rivista on-line ’Alpe Appennina-Storia e storie fra Romagna e Toscana’, pubblicata da Monti editore. La pubblicazione, la cui redazione è composta da Alessio Boattini, Giuliano Marcuccini e Angelo Rossi, è stata presentata in un convegno a Palazzo del Capitano. Il libro di 208 pagine, è disponibile in varie edicole (tra cui quella di Bagno) e in libreria. La rivista si condensa in due interessanti monografie, il cui argomento principale è il Novecento nell’Alta Valle del Savio.

La prima, intitolata ’Strada facendo. La interprovinciale n.23 Tebro-romagnola poi SS 3bis Tiberina tra le alte Valli del Savio e del Tevere’, si avvale delle competenze e della prosa dello studioso Giuliano Marcuccini che ripercorre la lunga e tormentata vicenda della strada Tebro-romagnola. Marcuccini non trascura ciò che accade dopo le difficoltà del suo completamento, nel 1932, oltre alla problematica realizzazione della E45. La seconda monografia, ’Storia di Bagno di Romagna tra XX e XXI secolo’, sintesi delle ricerche dello studioso mercatese Massimo Lodovici, si configura come una ricostruzione di ampio respiro della storia di Bagno di Romagna nel Novecento. Lodovici non tralascia, fra l’altro, il primo ventennio, vergando altresì interessanti pagine che ci restituiscono ad un presente quanto mai incerto.

gi. mo.