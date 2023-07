Si apre domani sera la rassegna ‘Rocca in Concerto’, sei appuntamenti con la musica dal vivo fino al 7 settembre. La rassegna, giunta alla 16esima edizione, ideata dall’associazione Micapoco Aps e realizzata all’interno del programma ‘Che spettacolo! L’estate a Cesena’, si presenta con alcune novità che lasciano spazio ai giovani musicisti. Il programma prevede cinque concerti di band tributo a grandi gruppi del panorama pop-rock internazionale e una serata, il 31 agosto, dedicata alle band emergenti vincitrici del contest ‘Rock Cover Young Band’, la selezione che avverrà durante i mesi di luglio e agosto alla Rocca tra gruppi di under 25 che si proporranno per esibirsi in pubblico sul palco della fortezza cesenate. Il primo spettacolo si terrà domani sera alla Rocca alle 21.30 con il gruppo MerQuryA Queen tribute. Nata dall’idea del cantante Alex Kage, la band ripercorrerà la storia del gruppo inglese, dagli esordi negli anni ’70 fino alla scomparsa del frontman Freddie Mercury nel 1991. Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 20 luglio con The Winehouse Show, il primo tributo italiano a riproporre in tutta Europa la musica e l’immortale talento di Amy Winehouse. Giovedì 3 agosto sarà la volta di Sasha Torrisi che canta Lucio Battisti. Il 17 agosto sarà la volta di Radioactive Imagine Dragons tribute band, con il progetto originale del cantante Davide Pupilli e Fabrizio Almilcare. L’ultimo concerto si terrà il 7 settembre con il rock made in Italy dei Vasconvolti, una band che ripercorrerà i brani di Vasco Rossi. I concerti iniziano alle 21.30 e sono preceduti dalle 19 da un dj set che apre le serate mentre dalle 20 è possibile cenare presso il Punto Ristoro della Rocca con proposte pensate per l’occasione. Costo dei biglietti 10 euro per l’intero, 8 e 5 euro il ridotto.