Rontagnano, ecco la festa in onore di Sant’Eurosia

Si rinnovano a Rontagnano (frazione di Sogliano al Rubicone) antichi riti religiosi: dopo la festa di San Biagio, torna domenica la festa di Sant’Eurosia, organizzata da don Maurizio Macini e dai parrocchiani locali.

Alla messa delle 17, con processione per le vie dell’antico borgo infiorato dai bambini che terranno in mano la statua della santa, farà seguito la riedizione del ’tiro alla fune’ fra squadre che saranno organizzate al momento. Dalle 20 in poi cena e musica dalla Naty. (Prenotazioni al 328-3635233 o 328-5579156).

Edoardo Turci