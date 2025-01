Rotary Club a supporto dello sport. Un defibrillatore per l’Endas

Il Rotary Club Cesenatico Mare sostiene l’associazione sportiva dell’Endas. I volontari rotariani hanno infatti portato a termine un service a favore dell’importante associazione, per consentire l’acquisto di un defibrillatore, che sarà installato al campo sportivo Alfiero Moretti, dove si allenano le atlete e gli atleti che praticano le varie discipline dell’atletica, e di altre attrezzature sportive.

Domani sera, alle 20, al ristorante pizzeria Levante in via Sassari angolo viale dei Mille, si terrà un momento conviviale al quale parteciperanno i soci del Rotary Club Cesenatico Mare con in testa il presidente Bruno Gobbi (nella foto), assieme agli atleti e ai dirigenti dell’Endas di Cesenatico. La donazione, che sarà ufficializzata nel corso della serata, è il frutto del lavoro svolto dal Rotary Club Cesenatico Mare nell’ambito di una iniziativa promossa lo scorso autunno in occasione della kermesse "Il pesce fa festa", quando i volontari rotariani hanno allestito un banchetto, in cui sono stati venduti dei biglietti di una lotteria solidale.

Oltre all’apparecchio salvavita in caso di persone affette da un attacco cardiaco, il service ha consentito di ricavare le risorse anche per l’acquisto di una piattaforma di supporto per la zona di caduta del salto in alto e di una macchina per pulire la pista. "Siamo convinti – dice Bruno Gobbi –, che lo sport sia educativo, intrattenga i ragazzi avviandoli ad un corretto stile di vita e al rispetto di quei valori, che li sosterranno nel corso della loro vita, insegnando loro a perdere, a vincere e ad accettare i loro limiti".

g.m.