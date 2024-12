Rotary Club, quattro deumidificatori per gli edifici alluvionati

I volontari rotariani ed una fra le più brillanti aziende del territorio, si sono attivati per dare un aiuto alle famiglie alluvionate. Barbara Burioli della Siropack e socia del Rotary Club Cesena ha infatti consegnato quattro deumidificatori a Bruno Gobbi, presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, per aiutare i proprietari di alcuni edifici di Cesenatico danneggiati dal nubifragio dello scorso 19 ottobre. La consegna è avvenuta alle persone, in base alle segnalazioni giunte ai soci del Rotary.