"Rotonda San Cristoforo, più sicurezza con telecamere di controllo"

Soddifazione di Cesena Siamo Noi per ll’approvazione all’unanimità, durante l’ultimo consiglio comunale di Cesena, della mozione presentata dal gruppo consiliare di Csn per l’installazione di varchi con telecamere per il controllo del transito dei veicoli pesanti di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (transito vietato da un’ordinanza comunale) presso la rotonda San Cristoforo e in uscita dalla Secante a tutela della frazione di Case Scuola Vecchia, sulla via San Cristoforo e lungo le vie dove esistono tali divieti.

"Un risultato importante – dichiara Csn – , frutto di un lavoro costante e condiviso con i residenti, che da tempo segnalano una situazione insostenibile. La mozione nasce infatti da una necessità concreta e non più rinviabile: tutelare la sicurezza, la salute e la qualità della vita dei cittadini che vivono lungo arterie periferiche soggette a traffico pesante e pericoloso".

"Qualche settimana fa – prosegue la nota – abbiamo presentato un’interpellanza per far emergere le criticità della zona. A seguito di quella segnalazione, sono stati effettuati alcuni accertamenti, ma è emersa una preoccupante anomalia: proprio nel tratto abitato, il più esposto ai disagi, il numero di verbali è sorprendentemente più basso rispetto ad altri tratti. Questo dato rafforza la percezione, già diffusa, che proprio dove servirebbero più controlli, questi siano invece meno incisivi". Csn afferma che installare telecamere non ha alcun intento punitivo, ma è una misura preventiva, concreta e tecnologicamente sostenibile, per rafforzare il rispetto delle regole e restituire serenità ai quartieri.

"Non si tratta di una proposta ideologica né polemica – conclude il gruppo consiliare di Cesena Siamo Noi – ma di una richiesta pragmatica e realizzabile, che oggi ha finalmente trovato il consenso unanime del Consiglio. La rotonda a raso, da più parti prospettata come una possibile soluzione, ha visto il parere contrario di tutti i presenti considerando che non avrebbe risolto il problema del transito dei mezzi pesanti bensì li avrebbe amplificati per i cittadini residenti, con il risultato di non dar più seguito al lotto zero. Con questa nostra proposta di installazione dei varchi elettronici con una spesa inferiore, rispetto al milione e mezzo della rotonda, avrà un risultato sicuro e maggiori introiti per l’Amministrazione. Ora spetta all’amministrazione dare seguito in tempi rapidi a quanto deciso e che il tanto agognato lotto zero possa veder presto la sua realizzazione".