Rubicone, vittoria sofferta contro Assisi

L’ultimo impegno del girone d’andata del campionato di pallavolo di serie B maschile ha regalato una gara vibrante e ricca di emozioni che il Rubicone in Volley è riuscito a portare a casa 2-3 dopo un tiratissimo tiebreak (15-17) contro Sir Academy Assisi. In palio non c’era soltanto la vittoria ma anche il secondo posto in classifica. I ragazzi di coach Mascetti sono partiti col freno a mano tirato anche grazie alle qualità e all’aggressività messa in campo dalla squadra umbra, particolarmente incisiva a muro. Pian piano Nori e compagni sono però riusciti a emergere, giocando tre set su livelli altissimi. I numerosi tifosi che hanno seguito la squadra hanno aiutato la compagine gialloblù a non mollare fino alla vittoria finale. Mascetti schiera la formazione tipo con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Nori e Procelli, in banda Bonatesta e Bellomo libero Carlini. Nel primo set sono i padroni di casa di Assisi a prendere il controllo grazie alla loro solidità difensiva e andando a vincere 25-21. Il secondo parziale segue un copione simile, mentre nel terzo, con le spalle al muro, la squadra sammaurese finalmente si accende. Nori sprona i compagni e Bellomo con i suoi ‘no look’ in lungolinea tiene la squadra in partita. Il set si decide nei punti finali, quando Bellomo chiude con un attacco imprendibile per il 25-23. Il quarto parziale è tutto del Rubicone: Mazzotti al servizio mette in difficoltà la ricezione avversaria, mentre Bellomo e Bonatesta concretizzano ogni occasione. La difesa guidata da Carlini e Sacchetti, è impeccabile e permette ai romagnoli di allungare, arrivando al quinto set. Il tiebreak è tesissimo: Assisi parte forte, ma il Rubicone non molla. Bonatesta trascina la squadra con attacchi spettacolari, mentre Gherardi piazza un ace per il pareggio. Sul 15-16, Bonatesta sorprende il muro avversario con un colpo astuto, regalando a Rubicone una vittoria sofferta ma meritatissima. Ora il campionato si ferma per una settimana per riprendere il primo febbraio con la trasferta a Pesaro contro Real Bottega.