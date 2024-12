I Saviors Cesena nella seconda partita casalinga del campionato di rugby di serie C hanno battuto il Bologna 55-19 passando a condurre la classifica del torneo regionale. Dal 2006, anno di fondazione del Romagna Rugby, mancava una squadra cittadina nelle competizioni federali e quest’anno i Saviors all’esordio in campionato chiudono addirittura l’anno come campioni d’inverno. Il Bologna non è stato un avversario remissivo, ha giocato un primo tempo perfetto riuscendo a chiudere la frazione in vantaggio per 14-13. Nell’azione del calcio di inizio secondo tempo un suo giocatore ha però compiuto un placcaggio pericoloso ed è stato espulso, rendendo così la vita più facile ai Saviors, che hanno dilagato. I cesenati hanno sofferto, come sempre, nei primi minuti subendo una meta a freddo; una mischia dominante e soprattutto un gioco difensivo collettivo asfissiante hanno però lentamente ribaltato la situazione riportando equilibrio in campo e fruttando la prima meta alla fine del tempo. Nella ripresa si è accentuato il trend positivo con un gioco sempre più efficace con azioni incisive da parte dei trequarti, che hanno propiziato la realizzazione di altre sei mete.

Tirando le somme, il divario in campo tra le due compagini è stato via via sempre più evidente, lasciando presagire una vittoria dei cesenati anche nel caso si fosse rimasti a giocare in condizioni di parità numerica. Onore delle armi al Bologna che nell’ultima azione dell’incontro trova la sua seconda meta con una percussione di mischia.

Ora il campionato si ferma fino al 19 gennaio; alla ripresa ad attendere i Saviors ci saranno due derby, prima contro il Rimini e poi con Ravenna.

Ecco la classifica del campionato di serie C: Saviors Social Rugby 14, Ravenna Rugby e Rugby Colorno 12, Rugby Bologna 1928 e Modena Rugby 11, Rugby Guastalla 10, Rimini Rugby 7.