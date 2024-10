Russell, al via i festeggiamenti. L’istituto compie quarant’anni

Compie 40 anni l’istituto superiore Russell di Guastalla. La scuola era già attiva negli anni precedenti, come distaccamento dell’Einaudi di Correggio. Ma dal 1984 divenne sede autonoma, dopo il grande impegno degli studenti dei corsi precedenti, che avevano lottato per ottenere la tanto attesa autonomia. Ora il Russell è attivo accanto all’istituto Carrara e al Cfp, creando un polo didattico di primo livello. Le celebrazioni per il quarantennale del Russell sono previste nell’arco dell’intero anno scolastico, fino a giugno.

Un programma iniziato ieri mattina con la presentazione degli eventi che formano il calendario, in una scuola frequentata da 1.160 studenti di tutta la Bassa Reggiana. Il dirigente scolastico Barbara Fava ha ricordato la storia dell’istituto superiore di via Sacco e Vanzetti, dando poi spazio agli interventi delle autorità comunali, provinciali e regionali, presenti insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni, a tanti studenti e docenti.

Ad animare la cerimonia pure la musica del gruppo Russell Crow. Per l’occasione sono state aperte le nuove Next Generation Classrooms, inaugurando pure una mostra fotografica dedicata alla storia della scuola. Nei prossimi mesi previsti incontri, conferenze, iniziative con protagonisti anche ex studenti del Russell che si sono evidenziati nelle loro professioni, tra i quali Federico Tosi dell’istituto nazionale di Astrofisica e Stefano Baldini, maratoneta e campione olimpico.

a.le.