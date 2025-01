Sab Group Rubicone di scena ad Assisi

La Sab Group Rubicone chiuderà il girone d’andata del campionato di volley maschile di serie B, oggi, alle 17, ad Assisi. I gialloblù saranno ospiti della Sir Its Umbria Academy, reduce da un ko per 3-2 a Castelferretti, stesso risultato incassato dai romagnoli nell’ultimo turno contro San Marino. Le due formazioni, fino alla scorsa settimana al vertice del girone E, in compagnia di Osimo (vittoriosa contro Montorio), si trovano adesso a inseguire, entrambe a quota 28 punti dietro ai marchigiani primi con 30.

Nel presentare la sfida, il coach del Rubicone in Volley, Stefano Mascetti, spiega cosa ha compromesso la performance dei suoi ragazzi sabato scorso: "Più che un aspetto tecnico o fisico, nei momenti importanti non siamo riusciti a portare a casa il punto per poter poi vincere, perché nel quarto set abbiamo avuto le occasioni per poter chiudere i conti 3-1. Nella pallavolo può capitare". Nonostante il rammarico per la sconfitta, i sammauresi si sono subito proiettati sulla prossima sfida con la Sir Its. "La voglia di riscatto c’è – afferma Mascetti –, andiamo ad affrontare una squadra indubbiamente forte, la seconda del Perugia di Superlega. Una squadra improntata per cercare di fare bene, almeno sicuramente i playoff. Si appoggiano molto sui laterali e sull’opposto, quindi sarà difficile affrontarli. A Castelferretti abbiamo perso anche noi, il campionato è molto equilibrato e la classifica molte volte non è veritiera: lo stesso San Marino è una squadra tosta e per noi lo si è dimostrato. Devi essere sempre al massimo con tutte, non puoi fare altrimenti se non vuoi rischiare di perdere punti preziosi lungo il cammino".

Il coach sottolinea infine l’importanza di mantenere alta l’intensità: "Sarà una partita dove, più che le motivazioni, conterà moltissimo tenere alto il livello tecnico e fisico. Dovremo essere bravi ad aggredirli, come d’altra parte cerchiamo di fare sempre in tutte le partite".