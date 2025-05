Sab Group Rubicone fuori dai playoff, il sogno finisce subito

La stagione di serie B maschile della Sab Group Rubicone in Volley si è conclusa lo scorso fine settimana con una prestazione di grande orgoglio sul campo di Tuscania, che però non è bastata a ribaltare il risultato del match di andata del primo turno dei playoff per la A3. Così, al termine di una gara combattuta che ha visto i romagnoli uscire sconfitti 3-2 ma a testa alta, la squadra di coach Mascetti è uscita dal tabellone della post season. Le ragioni dell’eliminazione sono in effetti da ricercare prima di tutto nell’incontro di andata, disputato a San Mauro Pascoli e che per tanti atleti gialloblù era coinciso col debutto in una serie da dentro o fuori. La mancanza di esperienza nel gestire situazioni di questo genere si è fatta sentire e ha pesato in maniera importante sull’esito dalla contesa. Dunque, dopo la netta sconfitta per 0-3 subita in gara 1, la formazione romagnola lo scorso fine settimana era chiamata a una difficile impresa in terra laziale: vincere per 0-3 o 1-3 per portare la serie al golden set.

Una sfida sulla carta proibitiva, che Nori e compagni hanno però affrontato con determinazione, mettendo in seria difficoltà i padroni di casa. Perso il primo parziale anche a causa di alcune controverse decisioni arbitrali, i gialloblù hanno reagito con grande lucidità, imponendosi nel secondo e terzo set e riaprendo così i giochi. Nel quarto set, però, la maggiore esperienza di Tuscania e un calo di energie mentali hanno permesso ai padroni di casa di tornare avanti nel punteggio e chiudere l’incontro, conquistando l’accesso al turno successivo. Alla formazione laziale vanno i complimenti della società per la qualificazione. Resta la consapevolezza di una stagione ricca di soddisfazioni: un palazzetto sempre gremito, il costante impegno dello staff tecnico, il supporto dei tifosi anche in trasferta e le qualità, tecniche e umane, di un gruppo che ha saputo confrontarsi alla pari con le migliori realtà della categoria. Questi elementi rappresentano un patrimonio prezioso e uno stimolo importante per il futuro. La società è già al lavoro per consolidare quanto di buono è stato fatto e migliorare ulteriormente, con l’obiettivo di tornare protagonista anche nella prossima stagione.