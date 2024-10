Sab Group Rubicone, vittoria contro Loreto

La Sab Group Rubicone ha vinto 3-0 (25-22 - 25-23 - 25-17) la sfida interna del campionato di volley di serie B maschile contro Novavetro Loreto. La partita, al cospetto di un numeroso pubblico, è stata segnata da giocate di qualità da parte di entrambe le compagini, che in particolare nei primi due parziali sono sempre arrivate a un’incollatura di distanza l’una dall’altra. Gli atleti di San Mauro hanno però messo in campo quel qualcosa in più frutto del carattere e della voglia di vincere e che alla fine ha pagato. Mazzotti è stato il top scorer e miglior giocatore della giornata, mentre Bonatesta, partito un po’ in sordina, nei due set finali ha dimostrato tutto il suo valore. Convincente anche la gara del libero Carlini, una sicurezza in ricezione, fondamentale che ha impreziosito con un paio di salvataggi da applausi. Dalla linea dei 9 metri infine la squadra ha spinto tanto producendo ben 6 ace.

La partita. Coach Mascetti comincia con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, affiancato da Nori e Procelli al centro con in più Bonatesta e Bellomo in posto 4. In un avvio equilibrato, Loreto si porta avanti 5-9, ma i due ace di Mazzotti e il gran muro di Bellomo riportano entrambe le squadre a 13 punti. Loreto riprende il vantaggio, poi Gherardi e Procelli permettono al Rubicone di pareggiare nuovamente e poi di mettere la freccia grazie a Mazzotti e Bellomo. Nori chiude il set con un ace.

Il secondo parziale prosegue in modo intenso, col Rubicone che, dopo essere sotto 2-4, piazza un parziale di 6-2, portandosi avanti 8-6. Loreto riesce a pareggiare a 23, ma Nori e Bonatesta firmano i due punti decisivi. Nel terzo set il Rubicone parte bene, portandosi sull’11-7 e allungando sul 23-13 che ‘è il preludio della vittoria. Nel finale fa il suo esordio il giovane Michael Farina, che riesce subito a rendersi protagonista. La prossima partita si giocherà sabato 2 novembre alle 17.30 al Palasport di San Mauro contro Bellaria.