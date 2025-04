Sagra di primavera abbinata al raduno di auto sportive

Oggi a San Piero in Bagno, andrà in mostra il fior fiore del giardinaggio e auto sportive. Si svolge la ‘Sagra di Primavera’, abbinata quest’anno al 3° Raduno di varie auto sportive, il fiore all’occhiello delle quattroruote.

Una giornata, quindi, con un mix di tanti profumi e colori messo in campo dalle bancarelle che offrono i prodotti per il giardinaggio e dal raduno di auto sportive. Il programma, promosso in collaborazione con Fiorenzo e Walter Marconi, prevede il ritrovo delle auto alle 8,30, poi alle 10 saluto del sindaco Enrico Spighi, alle 10,30 benedizione delle auto del raduno da parte del parroco di San .Piero, cui seguirà alle12 la partenza per il giro turistico, alle 13 pranzo al ristorante Fontechiara nei pressi di San Piero, alle 18 ritorno in Piazza a S.Piero per la "Sagra di Primavera". Durante la manifestazione verrà presentato il libro ‘Dietro le quinte dei Gran Premi di Formula Uno di Imola...e dintorni’ del giornalista Andrea Amadori.

gi. mo.