Sammaurese a Pistoia. Servirà davvero l’impresa

Dopo una domenica di forzato riposo la Sammaurese di Mirko Taccola torna in campo con la consapevolezza che inizia una settimana che oltre ad obbligare i giallorossi a scendere in campo per tre volte deve portare punti in cassa per evitare che si allarghi il divario rispetto alle squadre che la precedono. Si comincia oggi con un confronto non certo semplice visto che l’avversario è l’ambiziosa Pistoiese di Giacomarro. Gli arancioni sono scesi in campo domenica nell’unico incontro disputato nel girone D, quello che ha messo di fronte il Prato e appunto la Pistoiese. La gara si è conclusa sullo zero a zero, risultato che non ha accontentato Giacomarro insoddisfatto per la poca determinazione mostrata dai suoi ragazzi, insoddisfazione che il tecnico ha fatto capire con chiarezza quando ha deciso di effettuare quattro cambi simultanei per scuotere la squadra. Insomma la Sammaurese si troverà di fronte una squadra magari meno fresca ma di sicuro molto motivata, ragione di più per mostrare quella concentrazione in fase difensiva che finora non sempre i giallorossi sono stati capaci di utilizzare al meglio.

Dal punto di vista delle assenze la settimana di sosta non è stata sufficiente per permettere a Taccola di poter recuperare gli infortunati: Riccardo Ravaioli e Canalicchio sono fuori per i loro guai fisici, Pacchioni si sta preparando per il rientro ma al momento non sembra pronto. Il rientro di Uros Arsenijevic fornisce una alternativa in più sulla trequarti offensiva e la crescita mostrata da Gaetani nelle ultime settimane è diventata invece una certezza, adesso però servono anche i gol degli esterni e degli altri attaccanti. La Pistoiese di Giacomarro di solito si schiera con tre difensori puri, un centrocampo a cinque e due attaccanti. A centrocampo chi orchestra la manovra è Andrea Caponi, la scorsa stagione allo United Riccione, bisogna fare attenzione anche al suo tiro da fuori area. Da notare anche il fatto che la Pistoiese, imbattuta da cinque turni con appena 3 reti subite dispone di una delle migliori difese del girone. Fischio d’inizio, oggi, alle 15, allo stadio Melani di Pistoia, dirige l’incontro Omar Abou El Ella di Milano. Per completare il quadro ricordiamo che poi domenica prossima la squadra giallorossa dovrà affrontare al Macrelli (alle 14.30) il Corticella in un vero e proprio scontro diretto, poi mercoledì 30 ottobre, sempre alle 14,30 e sempre al Macrelli arriverà la attuale capolista Tau Altopascio.

Roberto Daltri