Sammaurese al debutto. E’ emergenza in difesa

Inizia oggi il campionato di serie D e inizia per la Sammaurese con uno scontro fra romagnole dai mille significati visto che l’avversario sarà il Forlì.

Prima di tutto va detto che l’orario è stato cambiato per l’allarta meteo, quindi il calcio di inizio è stato fissato alle 16 allo stadio ’Morgagni’ di Forlì. A dirigere l’incontro sarà Roberto De Stefanis di Udine.

Il tecnico Mirko Taccola deve rinunciare a Scanagatta e Morri per squalifica, a destra in difesa è probabile l’utilizzo di Hasanaj mentre al centro della difesa a fianco di Canalicchio potrebbe esserci Sedioli.

Negli ultimi giorni la Sammaurese ha ritoccato la rosa: serviva un centrocampista centrale e allora è stato messo sotto contratto Riccardo Manuzzi, dalla Primavera del Cesena arriva in prestito Omar Gningue attaccante che viste le sue caratteristiche può agire sia da esterno che al centro del reparto.

Viste le logiche ambizioni del Forlì, vista la convincente prova della squadra allenata da Alessandro Miramari (nella foto) contro il Ravenna in Coppa, questo primo impegno della Sammaurese è davvero complicato, va detto che Mirko Taccola quando ha commentato il calendario si è detto convinto che incontrare subito le più forti può aiutare la sua Sammaurese ad entrare subito nel clima campionato.

Sarà importante per i giallorossi chiudere bene sugli esterni avversari: da destra Macrì parte per stringere in mezzo e cercare di servire il compagno meglio piazzato, sulla sinistra dovrebbe giocare Farinelli mentre al centro il ballottaggio pare sia quello fra Merlonghi e Petrelli, non va nemmeno escluso che Miramari decida di impiegare Lilli spostando in mezzo Farinelli. Molto importante anche non permettere a Menarini di agire con troppa libertà, dal centrocampista ex Corticella parte molto spesso la manovra.

Per riuscire a creare problemi al Forlì la squadra di Taccola deve cercare di alzare i ritmi negli ultimi metri, i difensori del Forlì sono molto forti sul piano fisico ma forse non velocissimi. Insomma come debutto sarà sicuramente difficile.

Oggi si disputa anche la seconda giornata del campionato di Eccellenza. Il Gambettola, alle 15,30, sarà impegnato sul campo del Russi, sarà ancora assente Turci oltre allo squalificato De Queiroz.

Si tratta del primo scontro fra squadre che i pronostici vedono fra le favorite. Arbitra l’incontro Andrea Rossetti di Parma. La Sampierana è chiamata a riscattarsi dalla sconfitta subita a Pietracuta, oggi al ’Campodoni’ arriva la Vis Novafeltria, fischio di inizio anche qui alle 15,30, arbitra Luca Ghirardi di Ravenna.

In campo oggi pure la promozione per la seconda giornata di campionato che vede il Diegaro impegnato sul suo campo contro la neopromossa Young Santarcangelo, sul suo campo gioca anche la Savignanese che invece riceve il Misano, entrambi gli incontri iniziano alle 15,30.