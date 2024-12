Sammaurese, si fa sempre più dura. Arriva la quarta forza del girone

Chiuso il ciclo degli scontri diretti, per la Sammaurese si apre quello dei confronti con le prime della classifica. Oggi, al Macrelli, col Lentigione di Stefano Cassani, poi alla ripresa, dopo la sosta, il girone di ritorno si aprirà con due avversari del calibro di Forlì e Ravenna. Servono punti per la classifica, per arrivare meglio possibile alla sosta, per affrontare col cuore più leggero il nutrito programma di allenamenti che Stefano Protti ha predisposto per il periodo di sosta, e infine servono punti per rendere un po’ meno in salita il girone di ritorno.

Certo la forza dell’avversario è notevole, il Lentigione è quarto in classifica, reduce dallo scontro col Ravenna e probabilmente arrabbiato per alcuni episodi che hanno lasciato qualche dubbio nella testa dei gialloblù. Ma non è tutto perché la squadra allenata da Cassani possiede la migliore difesa del girone con appena dieci reti incassate, a segno ne ha messe 20.

Stefano Protti adesso ha a disposizione una rosa che possiamo definire molto cambiata rispetto a quella di inizio stagione, si trova anche nella possibilità di avere alternative nei vari ruoli, tenendo conto degli arrivi di dicembre e del rientro dall’infortunio di Riccardo Ravaioli. Difficile quindi ipotizzare una formazione ma non dovrebbe mancare Masini, da vedere se sulla fascia destra o quella sinistra, Bonandi in avanti con Gallo al centro dell’attacco, a centrocampo può riprendere il suo posto Manuzzi al rientro della squalifica come Scanagatta.

Tornano al Macrelli due ex che hanno lasciato un buon ricordo: Enrico Sabba e Lorenzo Lombardi. La direzione dell’incontro è stata affidata ad Anna Frazza di Schio, fischio d’inizio alle 14.30.

