San Carlo di Cesena ospita la Festa dei Motori e il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini

San Carlo di Cesena mette il vestito della festa per ospitare due importanti manifestazioni motoristiche: venerdì prossimo, 25 aprile, ci sarà la Festa dei Motori e domenica 4 maggio la prima prova del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini (Area Nord) di kart. Si tratta di due manifestazioni che rappresentano una tradizione per la località che occupa una posizione geografica strategica ai piedi delle colline della Valle del Savio.

Venerdì 25 aprile la giornata della Festa dei Motori sarà pienissima con motivi d’interesse per gli appassionati di auto, moto, cicli e kart. Si comincia alle 8 con la partenza della ‘Vuelta’ di San Carlo in Mtb, tappa del circuito Terre & Fango Adriaticoast: alle 9 inizia il programma di avvio alla guida sicura e di educazione stradale per bambini con kart e moto elettriche promosso da Romagna Iniziative; alle 9.30 si aprono le iscrizioni per il raduno del Moto Club Paolo Tordi di Cesena con giro turistico collinare; alle 10 educazione stradale con la Polizia Locale di Cesena; alle 11 arriveranno rombando le Ferrari del Club Red Passion; alle 12 esibizione di flamenco, mentre allo stand gastronomico (in funzione fino a sera) sarà in preparazione la paella che verrà servita alle 13. Nel pomeriggio alle 15.30 sfilata di moda di Cheope (Borello) e alle 17 aperitivo in musica col dj Pelo.

Per tutta la giornata esposizione di moto e auto d’epoca e della Lamborghini della Polizia Stradale.