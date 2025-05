"Gli alberi piantati appena un anno fa?. Sono già secchi"

Da anni protestano per la mancanza delle piante promesse dall’Amministrazione Comunale di Gatteo, nel centro abitato, piantumate e poi seccate. La protesta arriva da un gruppo di abitanti di via Mistadella dei quali si è fatta portavoce Daniele Onofri che dice: "Senza commentare quell’orribile costruzione denominata Teddy srl, che ha avuto un impatto pesante sul territorio, noi abitanti di via Mistadella abbiamo chiesto rassicurazioni almeno sulla possibilità di avere una piantumazione che potesse in qualche modo coprire ciò che gli occhi faticano a vedere. L’Amministrazione Comunale di Gatteo in accordo con Teddy s.r.l. ci ha rassicurati in merito tant’è che a distanza di giorni il consiglio comunale con la delibera 23 del 30 maggio 2017 approvò una delibera con la quale si affermava che una doppia fila di alberi avrebbero provveduto a schermare il fabbricato. A distanza di un anno le piante si sono quasi tutte essiccate perché l’impianto di irrigazione si è rotto e nessuno ha provveduto a sistemarlo. Inutili sono state le nostre proteste e richieste attraverso colloqui con l’attuale sindaco che ogni volta ci ha liquidati con la rassicurazione che le piante sarebbero state sostituite dal vivaio che aveva fatto il lavoro". Continua Daniela Onofri: "Ci sono stati dei colloqui anche con uno dei responsabili dell’azienda che non ha mai dato risposte concrete. Sono trascorsi 5 anni e la situazione è ulteriormente peggiorata, alcune piante non ci sono più, altre sono morte e da alcune crescono dei cespugli alla base lasciando così il fabbricato in bellavista. Altri colloqui si sono susseguiti nel tempo ma nulla di fatto".

e.p.